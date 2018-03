Videoref als 'cash cow' op WK 05 maart 2018

De videoref komt zo goed als zeker naar het WK. De International Football Association Board (IFAB) heeft het licht op groen gezet. De laatste hindernis ligt bij de wereldvoetbalbond FIFA. Die moet op 15 of 16 maart op een congres in Bogota het voorstel van IFAB bekrachtigen. Overigens valt op te merken dat er meer dan louter sportieve ideeën mee gemoeid zijn: als er een interventie van de videoref plaatsvindt, ligt het spel een tijdje stil, wat op zijn beurt ruimte biedt voor reclame of andere commerciële boodschappen. Op die manier wordt de videoref een verborgen 'cash cow' voor de FIFA. Er is overigens nog een belangrijke reglementswijziging met het oog op het WK: als er verlengingen worden afgewerkt, mogen de ploegen een viérde wissel doen in plaats van de tot nu toe toegestane drie vervangingen. (NVK)

