Videogame voorkomt zwarte gedachten

04 april 2019

Een videogame moet suïcidaal gedrag bij jongeren voorkomen. Het wordt ontwikkeld door het Vlaams Expertisecentrum voor Suïcidepreventie. De eerste fase is nu klaar. "Een wereldprimeur", zegt minister Vandeurzen (CD&V). Van de jongeren tussen 15 en 19 jaar heeft ongeveer één op vijf donkere gedachten. In die leeftijdsgroep is suïcide ook de belangrijkste doodsoorzaak. Dit spel probeert denkfouten bij jongeren tussen 12 en 16 te verbeteren. "In het spel komen zwart-witgedachten aan bod, zoals: die is tegen mij, die zal wel dit van mij denken...", zegt professor Gwendolyn Portzky. "We proberen jongeren vaardigheden aan te leren om dat soort gedachten om te buigen." Naar verwachting zal het spel in juni 2020 volledig klaar zijn.

