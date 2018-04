VIDEO: Nooit te laat om te trouwen: Paul (102) stapt in huwelijksbootje met Odette (77) Rutger Lievens en Annick Grobben

04 april 2018

05u00 2222 De Krant Voor de liefde is het nooit te laat. Vraag dat maar aan Paul Hofman, die gisteren op de gezegende leeftijd van 102 jaar zijn jawoord gaf aan Odette Milo, met haar 77 lentes ook niet meer van de jongsten.

Op het stadhuis van Aalst, waar de twee tortelduiven in het huwelijksbootje stapten, hadden ze zoiets nog nooit gezien. "Odette zorgt al dertig jaar goed voor mij, door met haar te trouwen, wil ik iets terugdoen", aldus Paul, die zijn allerschoonste kostuum uit de kast had gehaald. Odette straalde, zoals het een echte bruid betaamt, in het wit. (RLA/AG)

Lees de bijzondere liefdesgeschiedenis van Paul en Odette in HLN+, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken gratis!