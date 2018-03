VIDEO. 'Juffrouw Lea' (92) werkt elke dag in advocatenkantoor, en ze gaat nog lang niet met pensioen Sander Vandenbroucke

24 maart 2018

00u00 0 De Krant In een kantoor in Turnhout viert een bediende volgende week haar 75ste verjaardag als werknemer. Lea Huygens is 92 jaar oud en al driekwart eeuw aan de slag voor hetzelfde advocatenbureau. Elke dag doet ze er twee uur en een kwart administratie voor de zoon van de man die haar als zeventienjarig meisje in dienst nam. "Wanneer ik stop? De dag dat ik fouten begin te maken."

Een wit kantoortje met een raam tot op de vloer, daar zit Lea Huygens in grijze trui en broek achter een groot computerscherm. Ze zit er ruim een halve meter vandaan, de letters op het scherm zijn niet groot. Naast haar liggen dossiers in roze en groene mappen, en een gele banaan: de enige frivole toetsen in een clean en strak werklokaal. "Die banaan ligt er nog van gisteren", zegt ze met een beverige stem, die toch gedecideerd klinkt. "Geen tijd gehad om hem op te eten." Ze giechelt er even om en doet dan weer door. Klikken met de muis doet ze fel, tikken op het klavier gaat snel. Ooit, een jaar of zeventig geleden, ze weet zelf niet meer precies wanneer, was ze Belgisch kampioen dactylo. Niemand haalde op een typemachine meer aanslagen per minuut dan Lea Huygens.

