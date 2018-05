Video-analist Duivels stapt op 15 mei 2018

Herman De Landtsheer, al sinds 2010 videoanalist van de Rode Duivels, stopt per direct met de Rode Duivels. De bondstop probeerde hem vergeefs te overtuigen om te blijven. Alleen was het financiële voorstel niet navenant. Volgens onze informatie was het huidige aanbod lager dan wat De Landtsheer voor het EK in Frankrijk en het WK in Brazilië kreeg.

