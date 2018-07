Vida ontsnapt aan schorsing voor politieke boodschap 09 juli 2018

Bondscoach Dalic kan tegen Engeland uiteindelijk wel rekenen op verdediger Vida. De Kroaat kreeg geen schorsing, maar wel een waarschuwing van de FIFA. Na de winst tegen Rusland in de kwartfinale van het WK had Vida samen met scout Ognjen Vukojevic (ex-Lierse) een provocerend filmpje opgenomen. Vida riep daarin "Glorie aan Oekraïne!", een strijdkreet die veel werd gebruikt na de Oekraïense onafhankelijkheid en tijdens de oorlog met Rusland enkele jaren geleden. Heel wat Russen reageerden gepikeerd op het filmpje van de Kroaten, die beiden in Oekraïne voor Dinamo Kiev hebben gespeeld. De FIFA is niet gediend van politieke boodschappen, waardoor er Vida een schorsing van twee matchen boven het hoofd hing. Uiteindelijk bleef het bij een waarschuwing en een uitbrander van de Kroatische bond zelf. Volgens Vida was het gewoon een grapje. "Dit heeft niets met politiek te maken. Ik heb nog steeds veel vrienden in Kiev, ik bedoelde hier verder niets mee. We wilden niemand beledigen. Vukojevic en ik hebben enkele jaren in Oekraïne gespeeld en wilden de mensen daar bedanken voor hun steun." (DPB)

