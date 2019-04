Exclusief voor abonnees Victor werd Voctir en Voctir werd Vocsnor 16 april 2019

Waarom is 'Vocsnor' de bijnaam van Victor Campenaerts? De vreemde naam staat zelfs op de fiets waarmee hij straks zijn aanval op het werelduurrecord doet. Als student lichamelijke opvoeding aan de universiteit in Leuven verbasterden zijn vrienden zijn voornaam Victor tot 'Voctir', gewoon een dwaas grapje. Toen Campenaerts op een keer zijn snor had laten staan, veranderde 'Voctir' in 'Vocsnor'. En zo wordt hij vandaag nog steeds genoemd. (BA)

