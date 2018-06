Victor, het 'fatsoenlijke' Belgische antwoord op Uber 20 juni 2018

De Belgische taxisector FeBeT gaat met Victor Cab in de aanval tegen Uber. De nieuwe app werkt enkel met taxichauffeurs met een officiële licentie die een bewijs van goed zedelijk gedrag hebben. Net zoals bij Uber kunnen gebruikers de dichtstbijzijnde taxi opsporen. Maar bij Victor Cab zou je wel een nauwkeurige schatting krijgen van de prijs die bij aankomst betaald moet worden - iets wat bij Uber kan variëren. Victor-chauffeurs aanvaarden ook cash. Ze moeten maar 15% per rit afstaan, waar dat bij UBer 25 à 30% is. De app werd voorgesteld in aanwezigheid van Brussels minister Pascal Smet (sp.a). (DCFS/PhG)