Exclusief voor abonnees Victor de arend ziet hoe de gletsjers smelten 10 oktober 2019

00u00 0

De 9-jarige arend Victor vliegt over de Alpen, en toont de wereld zo hoe snel de sneeuw en de gletsjers er aan het smelten zijn. Hij is uitgerust met een 360 gradencamera die indrukwekkende beelden maakt van de bergen. Victor maakt deel uit van het 'Alpine Eagle Race'-project dat de aandacht wil vestigen op de klimaatveranderingen in de Alpen. De zeearend is de grootste in zijn soort, maar is ook met uitsterven bedreigd. Victor vloog onder meer boven de Mont Blanc, om na zijn missie braaf terug te keren bij zijn valkenier die op hem wachtte in Chamonix. (PhG)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen

Meer over Victor

Alpen