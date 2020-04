Exclusief voor abonnees Vicewereldkampioen Matthias Casse 11 april 2020

Vicewereldkampioen Matthias Casse (-81 kg) zal een jaartje langer moeten studeren. Hij had in gedachten om in 2021 zijn studies chemie af te ronden. "Maar het coronavirus gooide roet in het eten. Doordat de Olympische Spelen met een jaar werden verlaat, zit ik opgezadeld met een nieuw preolympisch jaar waarin ik opnieuw niet te veel studiepunten moet inplannen. Heel jammer, maar ik wil een eerste olympische medaille niet in gevaar brengen." (LWK)