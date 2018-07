Vic (6) overleden na duik in zwembad 24 juli 2018

De 6-jarige Vic uit Zoersel is gisteren in een ziekenhuis in Lissabon overleden in het bijzijn van zijn ouders. Vorige donderdag bleef de jongen twintig minuten onder water, toen hij tijdens een duik in het zwembad vast kwam te zitten in het filtersysteem. In het ziekenhuis werd hij eerst in een coma gehouden, maar uit onderzoeken bleek dat zijn hersenen zware schade hadden opgelopen. Machines hielden Vic in leven. "Het hartje van Vic is maandag om 6 uur gestopt met kloppen", schreef vader Michael op Facebook. "Mijn vrouw en ik waren er allebei bij. We lagen samen met hem in zijn bedje