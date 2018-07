Vic (6) in coma na laatste duik op vakantie 20 juli 2018

00u00 0

Vic (6) mocht nog één laatste keer in het zwembad springen voor hij zijn koffers moest pakken om te vertrekken uit Portugal. Tijdens een duikspelletje kwam zijn arm dinsdag vast te zitten in een filter op de bodem van het zwembad. Pas na een kwartier slaagde de brandweer erin om de jongen los te krijgen. De hulpverleners konden Vic reanimeren en brachten hem naar het ziekenhuis. Hij ligt in coma en is stabiel. Zijn ouders wachten de komende dagen bang af of zijn hersenen zullen herstellen van het zuurstofgebrek. "Het belangrijkste voor ons is dat hij overleeft", vertelt Vics papa Michaël. "Hoe we ons leven moeten aanpassen, zien we daarna wel." (SRB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN