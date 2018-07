Vic (6) geeft geen teken van leven meer 23 juli 2018

De 6-jarige Vic uit Zoersel, de jongen die vorige week gekneld raakte in de filter van een zwembad in Portugal, wordt door machines in leven gehouden in het ziekenhuis van Lissabon. De onderzoeken van de hersenen waren slecht. De jongen geeft geen teken van leven meer. Zijn ouders blijven hopen op een mirakel. Vorige week wilde hun zoontje nog een keer in het zwembad duiken in hun Portugees vakantiehuis, toen hij minutenlang onder water vast kwam te zitten. (KAV)