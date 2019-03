Exclusief voor abonnees Vias 'voorspelt' ongevallen aan de hand van weer 30 maart 2019

Het weerpraatje van Frank Deboosere kan niet alleen helpen bij de beslissing of u de barbecue al dan niet mag uithalen, maar kan ook voorspellen hoeveel ongevallen er mogelijk gebeuren. Verkeersinstituut Vias ontwikkelde immers een 'weereffectenmodel'. "Door de KMI-waarnemingen van de afgelopen 15 jaar met de ongevallencijfers te koppelen, kunnen we per maand berekenen hoeveel ongevallen en slachtoffers men bij de actuele weersomstandigheden zou kunnen verwachten", legt woordvoerder Stef Willems uit. "Want het weer heeft wel degelijk een invloed op de statistieken." Vooral bij motorrijders is dat het geval: "Het weer bepaalt met hoeveel ze de baan op gaan, en dus ook het risico op ongelukken."

