Vias: "Laat privébedrijven flitsen en politie dronken chauffeurs pakken"

Verkeersinstituut Vias stelt voor om een deel van de snelheidscontroles te privatiseren en zo de pakkans van dronken automobilisten te verhogen. Politieagenten krijgen zo meer ruimte om zich bezig te houden met alcoholcontroles, is de redenering van Vias. Het verkeersintituut verwijst naar Frankrijk, waar al privébedrijven via mobiele teams snelheidscontroles uitvoeren. Momenteel loopt bij de federale politie een denkoefening over hoe de efficiëntie van de controles op verkeersveiligheid kan worden verhoogd - eventueel via uitbesteding. "Het kan echter nooit de bedoeling zijn dat particulieren andere particulieren gaan beboeten", zegt het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem (CD&V). Het kabinet kijkt eerder naar de trajectcontroles, die efficiënter zijn.

