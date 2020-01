Exclusief voor abonnees VH Leuven wil de ban breken in Boedapest 29 januari 2020

Het loopt momenteel niet naar wens bij VH Leuven. 2020 werd ingezet met twee nederlagen op rij. Zowel Menen als Gent waren in drie sets te sterk. Deze namiddag willen de Leuvenaren de heenwedstrijd van de achtste finales van de Challenge Cup in Boedapest gebruiken om opnieuw aan te knopen met een degelijke prestatie. "We hopen om Leuven ook in Europa wat meer op de kaart te zetten en dus zo ver mogelijk te geraken", zegt Gert Van Walle. "Ik bekijk dit als een kans om de trein weer op de rails te krijgen." (DCO)