VGP breidt zijn grondreserve in het Spaanse Zaragoza met 40.00 m2 uit. Daardoor bezit de specialist in logistiek vastgoed er nu al 120.000 m2 aan terreinen. Vanaf het tweede semester wil hij in Zaragoza starten met de bouw van een complex. Meerdere potentiële huurders uit de e-commerce, de logistiek en de lichtindustriële sectoren hebben al interesse laten blijken, zegt topman Jan Van Geet.

