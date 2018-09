VGP geeft obligaties uit tegen 3,5% 06 september 2018

Beleggers die wat rendement willen meepikken op een obligatie kunnen vanaf morgen inschrijven op een lening van de beursgenoteerde vastgoedgroep VGP. Die geeft effecten uit met een looptijd van ongeveer 8 jaar en een rente van 3,5% bruto. Kleine beleggers moeten voor een stuk van 1.000 euro wel 1.010 euro neertellen omdat ze een plaatsingscommissie van 1% aan hun been hebben. VGP wil met de uitgifte tussen 175 miljoen euro en 225 miljoen euro aan vers geld ophalen. De vastgoedinvesteerder zal de middelen in de eerste plaats gebruiken om een lopende lening, die binnenkort vervalt, af te lossen. Het restant wendt hij aan om bijkomende ontwikkelingsgronden te kopen en om nieuwe projecten te financieren. VGP legt zich vooral toe op de ontwikkeling van logistiek vastgoed en bijhorende kantoren, die voor een langere periode worden verhuurd. Aanvankelijk was het bedrijf vooral actief in Centraal-Europa. Sinds kort doet het ook ontwikkelingen in Duitsland, Spanje en Nederland.

