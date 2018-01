VfB Stuttgart - KV Oostende 5-2 00u00 0

Ten onder in slothalfuur KV Oostende toonde twee gezichten in zijn eerste oefenwedstrijd. Halverwege stond het na een knappe eerste helft op voorsprong via een weergaloos doelpunt van Bjelica en een strafschop van Siani, maar in het slothalfuur werd de kustploeg helemaal weggespeeld. Custovic liet een soort van basisploeg opdraven met uitzondering van Musona en Capon. Morgen komen de andere spelers tegen Duits twee-

deklasser Aue aan bod. (TTV)

