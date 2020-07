Exclusief voor abonnees Vettel met pensioen? 13 juli 2020

Martin Brundle van Sky TV liet zich in Spielberg ontvallen dat Sebastian Vettel hem zelf heeft gevraagd om donderdag in Boedapest een interview te geven. Het leidde meteen tot speculatie. Dat de viervoudige wereldkampioen later deze week misschien wel zijn pensioen aankondigt. (JB)