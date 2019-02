Vettel maakt indruk op eerste testdag 19 februari 2019

In Barcelona is de voorbereiding op het nieuwe F1-seizoen begonnen met de eerste wintertest. Sebastian Vettel maakte meteen indruk in de nieuwe Ferrari. Hij reed niet alleen 169 ronden bij elkaar, het meest van allemaal, maar zette ook de snelste tijd neer: net geen seconde sneller dan de volgende auto met dezelfde banden, de Haas van Romain Grosjean. Carlos Sainz reed de tweede tijd in de nieuwe McLaren, maar stond wel op zachter rubber, zodat zijn tijd (vier tienden trager) niet meteen kon worden vergeleken met die van Vettel. Mercedes speelde verstoppertje op deze eerste testdag. Zowel Hamilton als Bottas, respectievelijk 9de en 8ste, reden alleen op de hardste band en deden op geen enkel moment een gooi naar de snelste tijd van Vettel. (JB)

