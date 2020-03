Exclusief voor abonnees Vettel Langer bij Ferrari? 20 maart 2020

00u00 0

Ferrari praat nu al over een contractverlenging met Sebastian Vettel. Diens contract loopt eind dit seizoen af. "Het is niet iets waar we mee willen talmen", aldus teamchef Mattia Binotto. "Zowel voor hem als voor het team is het belangrijk dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt." Als opvolger voor Vettel wordt nochtans al een tijdje de naam van wereldkampioen Lewis Hamilton genoemd. Maar Ferrari blijft dus de voorkeur geven aan Vettel. Binotto: "Hopelijk komen we er snel uit. Wat Vettel begin dit seizoen presteert, gaat daar natuurlijk bij meespelen. Maar ik heb er een goed oog in. Vorig jaar hebben de prestaties van Leclerc hem verrast. Hij weet wat hem te doen staat."

