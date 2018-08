Vettel klopt Hamilton 27 augustus 2018

Alle spanning zat in de eerste ronde gebald. De Belgische grand prix baarde na iets meer dan honderd meter al een berg puin. Nico Hulkenberg ging op weg naar de eerste bocht te laat op de rem van zijn Renault en duwde Alonso de hort op: de McLaren vloog in de lucht over de Sauber van Charles Leclerc. Meteen vijf auto's uitgeschakeld, want iets verderop tikten ook Ricciardo en Räikkönen elkaar in de chaos aan. Ze zouden na reparatie wel opnieuw vertrekken, maar gaven uiteindelijk ook op. Maar vooral: de sporen op de 'halo' van Leclerc lieten vermoeden dat de omstreden hoofdbescherming boven de cockpit wellicht voor het eerst haar nut heeft bewezen. De McLaren verkocht de 'halo' van de Sauber een serieuze dreun, waarvan niemand wilde nadenken over de gevolgen als het hoofd van Leclerc die had moeten incasseren. Na de race kreeg Hulkenberg tien strafplaatsen op de grid, uit te zitten in Monza, zondag.

