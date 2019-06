Exclusief voor abonnees Vettel haalt geen gelijk 22 juni 2019

De stewards van de Canadese grand prix beslisten gisteren dat er geen reden is om hun beslissing te herzien. Lewis Hamilton blijft dus winnaar van de race in Montreal, en Vettel tweede. Vettel kreeg toen 5 seconden straftijd omdat hij Hamilton na een stuurfout hinderde, een sanctie die voor heel wat deining zorgde en door menig waarnemer werd neergesabeld. Beroep was reglementair niet mogelijk, maar Ferrari vroeg wel een 'herziening' op basis van een analyse die de Britse tv-zender Sky Sports F1 had gemaakt. De wedstrijdcommissarissen bleven bij hun standpunt omdat het niet om "nieuw bewijs" ging, maar een "persoonlijke mening van een derde partij". Het is een wel heel voorspelbaar verdict: de stewards konden het zich niet permitteren om zichzelf nu ongelijk te geven en een precedent te scheppen. Het zou ervoor gezorgd hebben dat in de toekomst op iedere sanctie een beroep of vraag tot herziening komt. En vooral: Ferrari gelijk geven was een probleem creëren met Mercedes. Daar zouden ze ongetwijfeld aangevoerd hebben dat Hamilton na de sanctie niet meer aanviel, maar gewoon rustig bleef volgen, in de wetenschap dat hij toch een bonus van 5 seconden had. (JB)

