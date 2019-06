Exclusief voor abonnees Vettel: getrouwd en straks met pensioen? 24 juni 2019

Tussen Montreal en Le Castellet heeft Sebastian Vettel (31) een einde gemaakt aan zijn leven in zonde. In een zeer korte plechtigheid in het stadhuis is hij getrouwd met zijn Hanna, vriendin sinds de prille adolescentie en ondertussen moeder van zijn twee kinderen. Het voedde het gerucht dat al weken de ronde doet in de paddock: dat de viervoudige wereldkampioen eind dit seizoen zou kunnen stoppen. Vettel heeft er nooit een geheim van gemaakt dat zijn privéleven op de eerste plaats komt. (JB)