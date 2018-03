Vettel geeft gas met 'Loria' 23 maart 2018

Sebastian Vettel zal het nieuwe F1-seizoen rondscheuren met 'Loria', zo doopte hij gisteren toch zijn Ferrari SF71-H. De Duitse viervoudige wereldkampioen geeft zijn bolide elk jaar traditioneel een bijnaam. Ook de voorbije drie jaar bij Ferrari koos hij voor een vrouwennaam: Gina in 2017, Margherita in 2016 en Eva in 2015. Bij zijn vorige team Red Bull Racing klonken de koosnamen met 'Randy Mandy' en 'Kate's Dirty Little Sister' iets vrijpostiger. Het blijft wel gissen waarom Vettel voor 'Loria' koos. Loria is wel afgeleid van het Latijnse Laurus, alias lauwerkrans. Benieuwd of Vettel zich dit seizoen voor een vijfde keer tot wereldkampioen kan kronen, het belooft een spannende strijd te worden met de ook al viervoudige wereldkampioen Lewis Hamilton. (BF)

