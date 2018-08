Vette vis wél goed tijdens zwangerschap 06 augustus 2018

Tonijn, makreel en zalm zijn wél goed voor zwangere vrouwen - ondanks de jarenlange waarschuwing voor mogelijk kwik in de vis. Sterker nog: twee keer omega-3-rijke vis per week eten, zou het risico op een vroeggeboorte sterk verminderen. Dat concluderen onderzoekers van de universiteit van Harvard. Ze vergeleken bloedstalen van 376 vrouwen die voor de 34ste week van hun zwangerschap bevielen met het bloed van vrouwen bij een voldragen zwangerschap. Daaruit bleek dat de vrouwen met de hoogste waarden omega-3-vetzuren tien keer minder kans hadden op een vroeggeboorte. Vrouwen die weinig omega-3 in het bloed hadden, hadden bijna drie keer meer kans op een premature baby.