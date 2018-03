Vette bonussen bij Deutsche Bank ondanks verlies 22 miljard euro 17 maart 2018

De Duitse bondskanselier Angela Merkel is "verbijsterd" over de bonussen die uitgekeerd worden bij Deutsche Bank. Hoewel de bank in 2017 voor het derde jaar op rij een nettoverlies incasseerde, heeft Deutsche Bank voor 2,2 miljard euro aan bonussen betaald aan medewerkers. Dat is viermaal meer dan vorig jaar en bijna evenveel als in 2015, het jaar voordat topman John Cryan besloot het mes te zetten in de bonussen. Met zijn gul beleid hoopt Cryan het personeelsverloop een halt toe te roepen. Cryan en de rest van het bestuur zien zelf voor het derde jaar op rij af van hun bonussen.

