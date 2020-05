Exclusief voor abonnees Veto's sneuvelen stilaan bij formatie 25 mei 2020

Het maakt sp.a-voorzitter Conner Rousseau "geen kloten meer uit" uit welke partijen de volgende regering bestaat, zei hij in 'De Zondag'. Volgens Rousseau zijn er "enkele zaken veranderd: vandaag wil niemand bijvoorbeeld nog besparen op de gezondheidszorg.". Hij toonde zich zo "voorzichtig positief" over de (zoveelste) 'snuffelronde' die hij samen met PS-voorzitter Paul Magnette organiseert tussen de partijen, om de formatie opnieuw op gang te trekken. Op basis van die gespreksronde maken ze nu een nota op, daarna is er nieuw overleg. Doel is om dan een soort formateur of formateursduo aan te duiden.

