Veteranen steken miljoenen poppy's in elkaar 06 november 2018

The Poppy Factory in Richmond, ten zuiden van Londen, draait op volle toeren. Dertig oorlogsveteranen, lichamelijk gewond of voor het leven getraumatiseerd, maken er herdenkingskransen voor Wapenstilstand. Al sinds 1922 worden er papieren klaprozen in elkaar geknutseld. In de aanloop naar 11 november vorig jaar gingen liefst 7,6 miljoen stuks de deur uit, plus 140.000 kransen. De opbrengst, jaarlijks zo'n 50 miljoen euro, gaat naar een fonds dat veteranen steunt. In de weken en dagen voor Armistice Day domineert de klaproos het straatbeeld in het Verenigd Koninkrijk: de Britten spelden de bloem dan massaal op. De traditie werd nieuw leven ingeblazen na de oorlogen in Afghanistan en Irak, waar respectievelijk 454 en 179 Britse soldaten het leven lieten. Ook bij ons staat de Westhoek weer vol papavers - échte, welteverstaan. (FT)

