Vespa-toerist komt om: bestuurster aanrijdende auto blaast positief 07 mei 2018

Een 44-jarige man uit Balen is gisteravond om het leven gekomen bij een ongeval in Heusden-Zolder. De veertiger was een toeristische rit aan het maken met een gehuurde Vespa, samen met twee vrienden. Hij reed als laatste in de rij toen hij werd opgeschept door een bestuurster die een bocht miste. De man viel op de grond en zijn Vespa belandde in het struikgewas. De wagen knalde tegen een boom en schoof in de gracht. Een MUG-team kwam nog ter plaatse, maar er kon geen hulp meer baten voor de man. De bestuurster die het ongeval veroorzaakte, legde een positieve ademtest af. Op de achterbank van haar wagen zaten twee kinderen. Het parket trok onmiddellijk haar rijbewijs voor twee weken in. (RTZ)

