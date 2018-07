Verzorgsters nemen selfies met dementerende bejaarden in bed 20 juli 2018

Het Limburgse parket voert een onderzoek naar vier zorgverleensters van het OCMW-rusthuis Villa Rosa in Sint-Truiden. Zij zouden vernederende foto's gemaakt hebben van demente bewoners, die ze dan gedeeld zouden hebben in een chatgroep op Facebook. Eén vrouw zou in bed gekropen zijn bij een dementerende bejaarde, die niets meer dan een pamper droeg, en zou een selfie hebben genomen. Er zouden ook beelden gemaakt zijn van bewoners die zichzelf hadden bevuild. De oppositie in Sint-Truiden reageert furieus. "Dit zou al anderhalf jaar bezig zijn", zegt oppositielid Gunter Leenen, wiens grootmoeder tot haar dood ook in het rusthuis verbleef. "Het idee dat ze belachelijk werd gemaakt, raakt me enorm." Villa Rosa werd vorig jaar nog door Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) geroemd als voorbeeld van zorgethiek. Het rusthuis moest zijn beleid delen met andere woonzorgcentra in Vlaanderen.

