Verzorgster die kooi van leeuwin openliet, krijgt milde sanctie 06 juli 2018

Planckendael heeft het interne onderzoek naar de ontsnapping van leeuwin Rani afgerond. Dat bevestigt dat een verzorgster de sasdeuren van de kooi liet openstaan. Ontslagen wordt de vrouw zeker niet - ze riskeert enkel een milde sanctie. " Dat kan gaan van een waarschuwing tot het volgen van een cursus. Ook zij is aangedaan", zegt Ilse Segers van de dierentuin. Nog volgens het onderzoek volgt het dierenpark alle opgelegde voorschriften. "Toch komt er een versnelde investering van 500.000 euro in extra beveiliging", klinkt het. De leeuwin werd doodgeschoten nadat drie uur lang geprobeerd was om haar te verdoven. (TVDZM)