Exclusief voor abonnees Verzoening in de maak? Olivier Deschacht & Annelien Coorevits 24 december 2019

00u00 0

Worden het alsnog prettige feesten voor voetballer Olivier Deschacht (38) en ex-Miss België Annelien Coorevits (33)? Het weekblad 'Dag Allemaal' denkt van wel. Het voormalige koppel viert het nieuwe jaar met het hele gezin op Tenerife. De entourage van de Zulte-Waregemspeler is ervan overtuigd dat Oli zijn ex daar wil terugwinnen. Geen onmogelijke opdracht, want Annelien had op Radio 2 al laten weten dat Olivier nog steeds een plaatsje in haar hart heeft. "Hij is de papa van mijn kinderen. Ik zie hem graag. Dat zal nooit veranderen." De twee gingen in juni uit elkaar. (FV)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis