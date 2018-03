Verzekering tegen borstkanker is er ook voor mannen Peeters haalt slag thuis 29 maart 2018

Verzekeringsmaatschappij AG Insurance heeft de voorwaarden versoepeld voor de Femina-verzekering, die hoofdzakelijk gericht was op typisch vrouwelijke kankers zoals borstkanker. Dat laat minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) weten, na overleg met de maatschappij. Vorig najaar was heel wat te doen over de verzekering, toen bleek dat ze enkel toegankelijk was voor vrouwen onder de 50 jaar, die bovendien nog nooit kanker hadden gehad. Vzw Think Pink sprak van discriminatie. AG Insurance heeft nu bijsturingen gedaan: ook mannen kunnen erop intekenen, klinkt het, net als mensen die de laatste 10 jaar geen kanker hebben gehad. Het bedrijf onderzoekt wel nog of het optrekken van de leeftijdsgrens haalbaar is, "als we de verzekering betaalbaar willen houden voor een breed publiek".

