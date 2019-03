Verzekeraars vrezen deze week voor nog meer schade 12 maart 2019

00u00 0

Assuralia, de beroepsvereniging van de verzekeraars, acht het nog te vroeg om een inventaris op te maken van de stormschade. Woordvoerder Wauthier Robyns vreest immers dat er later deze week nog schade zal worden aangericht. Assuralia gaat haar leden dan consulteren om een begin- en eindmoment van het stormweer vast te leggen. "Het bijzondere was dat de windzone heel verspreid was en dat er 's winters windsnelheden tot 120 kilometer per uur waren. Met zulke rukwinden zou er in de maand augustus, wanneer er bladeren aan de bomen hangen, meer schade geweest zijn. Dergelijke windsnelheden zullen er ook voor zorgen dat een vrederechter bij schadegeschillen sneller overmacht zal erkennen." Vlaams minister-president Geert Bourgeois laat onderzoeken of de storm als ramp erkend kan worden. Daarvoor moeten de gemeenten aan het rampenfonds melden dat ze getroffen werden. Daarna stelt het KMI een rapport op. Vervolgens kan de regering het stormweer erkennen als ramp. Dan pas kunnen aanvragen tot schadevergoeding worden ingediend. (LB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN