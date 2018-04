Verzekeraars betalen te laat uit: meer dan 14 klachten per dag over polissen FrD

24 april 2018

05u00 0 De Krant De Belgen ergeren zich blauw aan het getalm van verzekeraars bij het afhandelen van hun dossiers. Bijna een kwart van de 5.300 klachten die de bevoegde ombudsman vorig jaar ontving, handelde over te late uitbetalingen.

In tijden van digitalisering eist de consument dat het vooruitgaat. Maar bij een schadegeval kan hij vaak naar een snelle reactie fluiten, zo ervaart de ombudsman van de verzekeringen. Van de meer dan 5.300 klachten en vragen die vorig jaar gericht waren tegen verzekeringsondernemingen - goed voor 14,5 per dag - gingen er meer dan 1.300 over de lange afhandelingstermijn. "De Belg aanvaardt steeds minder dat hij moet wachten terwijl hij niet meer over zijn wagen beschikt of het zonder bruikbare verwarming moet stellen", klinkt het. Want vaak heeft de polishouder niet genoeg middelen om de eerste herstellingen uit eigen zak te betalen. Toch schuift de ombudsdienst niet alle schuld in de schoenen van de verzekeraars. "Soms is de vertraging ook te wijten aan de experts."

Callcenter

Bovendien frustreert het de klagers dat ze voor hun klachten naar een callcenter worden afgeleid. Dat wordt als onpersoonlijk ervaren en ook bij deze stap zijn de lange wachttijden een doorn in het oog. Daarbij komt nog dat hun vragen niet altijd opgelost worden of dat de dossierbeheerder niet bereikt kan worden.

De ombudsman dringt aan op een korte afhandelingstermijn, maar stipt ook aan dat er al beterschap is. Vorig jaar duurde het gemiddeld 59 werkdagen voor een dossier was afgehandeld, tegenover 62 werkdagen in 2016.

Waarom leidt het opzeggen van een polis vaak tot een discussie? Lees het hele verhaal in HLN+, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken gratis!