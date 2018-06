Verzekeraar veroordeeld voor niet terugbetalen geslachtsverandering 15 juni 2018

De Brusselse arbeidsrechtbank heeft een verzekeraar veroordeeld wegens discriminatie op grond van geslachtsverandering, genderexpressie en genderidentiteit. De verzekeraar weigerde een transvrouw dekking te verlenen voor "de medische kosten van haar geslachtsbevestigende behandeling". De verzekeraar meende dat terugbetaling enkel mogelijk was "wanneer er sprake is van een verslechterde gezondheidstoestand met symptomen die een diagnose en een geschikte therapeutische behandeling toelaten". De artsen van de vrouw hadden haar echter gediagnosticeerd met genderdysforie. Volgens hen was een behandeling noodzakelijk om haar lijden weg te nemen.