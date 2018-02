Verzekeraar Anbang blijft paraat voor Belgische dochters 27 februari 2018

De Chinese verzekeraar Anbang laat buitenlandse dochters, waaronder Fidea en Nagelmackers in België, niet aan hun lot over. Indien nodig zal Anbang ondersteuning bieden voor "een gezonde ontwikkeling". De Chinese overheid pleegde vorige week een coup door Anbang voor minstens één jaar onder curatele te plaatsen. Bedoeling is dat een speciaal team grote kuis gaat houden bij het bedrijf en nadien strategische investeerders aantrekt om de groep te stabiliseren. De verzekeraar heeft voor ruim 250 miljard euro aan activa in beheer, waaronder ook het vermaarde Waldorf-Astoria Hotel in New York.

