Verzekeraar aangehouden voor moord op terminale echtgenote (65) 05 januari 2019

Werd de zorg voor zijn terminaal zieke vrouw hem te veel? Wilde hij haar uit haar lijden verlossen? Of waren er nog andere redenen die maakten dat de 64-jarige verzekeraar Guido V. donderdag zijn vrouw van 65 vermoordde en zelf uit het leven probeerde te stappen? Het motief voor het gezinsdrama in Herk-de-Stad is voorlopig niet duidelijk. De man is gisteren aangehouden voor moord en overgebracht naar de gevangenis.

HLN