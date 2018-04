Verwrongen geest 05 april 2018

Almaar vaker zien we hoe gekken het leven verpesten van andere onschuldige mensen, omdat hun verwrongen geest het niet eens is met wat er in de buitenwereld aan het gebeuren is.

Yves Van Rossem

