Verwarring over maximumstraf 'vampierenmoordenaar' 31 januari 2018

Verwarring troef, gisteren in de Gentse rechtbank bij de zaak over de 'vampierenmoord'. In 2014 vermoordde Kris V.M. uit Vurste zijn vriendin. Op het moment geloofde hij dat zij een vampier was, luidt de verdediging. De man zou kampen met psychoses. Maar door een recent arrest van het Grondwettelijk Hof is het onduidelijk wat de maximumstraf is in dit geval. Het parket vorderde 40 jaar cel, maar de verdediging zegt dat dat onmogelijk is, en dat 20 jaar de maximumstraf is. Vonnis op 13 maart. (OSG)