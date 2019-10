Exclusief voor abonnees Verwarde zoon zit plots weer op Facebook 16 oktober 2019

De 25-jarige verwarde man die 's nachts opdook in een kroeg, blijkt onder de naam Jan profielen te hebben op sociale media. Dat maakte de krant 'De Telegraaf' gisteravond bekend. Negen jaar was hij online afwezig, maar in juni dook hij plots weer op. Toen meldde hij dat hij begonnen was met een job bij een houtbedrijf, waar de politie maandag binnenviel. Dat bedrijf is eigendom van Oostenrijker Josef B., de 58-jarige bewoner van de boerderij in Ruinerwoud die is aangehouden. Jan plaatste op internet ook foto's van zichzelf en "de bomen om zich heen" en links naar acties, zoals de klimaatstaking. Vorige week deelde hij drie keer een foto die hij 's nachts maakte in Ruinerwoud. Vermoed wordt dat hij toen van de boerderij op weg was naar het café in het dorp.

