Exclusief voor abonnees Verwarde man steekt vier mensen neer in Londen 01 april 2019

De politie in de Britse hoofdstad Londen is op zoek naar een messentrekker. Hij zou in afzonderlijke incidenten, tussen zaterdagavond en gisterochtend, vier mensen zonder enige aanleiding van achteren hebben aangevallen met een mes. De politie vermoedt dat het om één dader gaat, vermoedelijk een verwarde man. De slachtoffers liggen in het ziekenhuis, twee van hen zijn in kritieke toestand. Alle feiten vonden plaats in de wijk Edmonton. Volgens de politie waren de slachtoffers alleen en lijken ze "willekeurig" te zijn uitgekozen. Omdat er in het Verenigd Koninkrijk, en dan vooral in Londen, zoveel aanvallen met messen zijn, is er al een nationale noodsituatie uitgeroepen.