Verwarde jongeman stapt Mechels politiekantoor binnen met mes 02 januari 2019

00u00 0

Een 24-jarige man is gisteravond het politiekantoor in Mechelen binnengewandeld met een slagersmes in de hand. Hij had enkel een broek aan, en "riep dat hij naar de gevangenis wou", klinkt het bij de politie. De onthaalmedewerker kon kalm blijven en verwittigde meteen zijn collega's. Die konden de verwarde twintiger inrekenen. Ze moesten wel een wapen trekken en pepperspray gebruiken. Het zou gaan om een man van Spaanse origine die in Mechelen woont en psychische problemen heeft. Hij werd ter beschikking gesteld van het parket, dat zal onderzoeken wat hem bezielde. Op het moment van het incident was er één persoon aanwezig in het politiekantoor. Twee anderen waren van buitenaf getuige. Net als de onthaalmedewerker kregen ze allemaal slachtofferbejegening. Niemand raakte gewond. (TVDZM)

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN