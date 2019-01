Verwachte Fed Cup-selectie voor België 31 januari 2019

Nieuwbakken kapitein Johan Van Herck koos voor de namen die u gisteren al in deze krant kon lezen voor het Fed Cup-duel met Frankrijk over een week in de Country Hall van Luik. Elise Mertens, Alison Van Uytvanck, Kirsten Flipkens en Ysaline Bonaventure spelen tegen Kristina Mladenovic, Alizé Cornet, Pauline Parmentier, Fiona Ferro en misschien Caroline Garcia voor een plaats in de halve finale van de landencompetitie.

