Verwacht vooral geen origineel kerstcadeau Redactie

21 december 2018

05u00 0 De Krant Een fles wijn voor meneer, een setje met verzorgingsproducten voor mevrouw, een boek of een cadeaubon natuurlijk. Drie op de vier kansen dat één van deze geschenken op jou ligt te wachten onder de kerstboom.

Het NSZ vroeg aan 513 detailhandelaars welke cadeaus het vlotst over de toonbank gaan. Mannen krijgen in de helft van de gevallen een fles alcohol, gevolgd door boeken (23%) en elektronica (14%).

4 op de 10 vrouwen mogen dan weer een pakket met parfum of andere verzorgingsproducten verwachten, gevolgd door boeken (24%) en keuken- en verzorgingsapparaten (21%). Ook cadeaubons blijven voor beide geslachten populair, al kiezen we minder vaak voor een 'belevingsbon' - voor pakweg wellness of een reisje - en vaker voor een bon die je in een winkel kan gebruiken.