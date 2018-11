Verwaarloosde kinderen hebben kleinere hersenen 29 november 2018

Kinderen die slachtoffer zijn van verwaarlozing en misbruik hebben kleinere, minder gezonde hersenen dan hun leeftijdsgenootjes die goede zorgen krijgen. Tot die vaststelling komt de Amerikaanse professor psychiatrie Bruce Perry, die scans maakte van het brein van driejarigen. Daarop is te zien hoe de hersenen van verwaarloosde kinderen kleiner dan gemiddeld zijn en vergrote holtes vertonen. "Dat wijst op hersenatrofie, of het krimpen van de hersenen", zegt Perry. Atrofie komt ook voor bij alzheimerpatiënten. Perry wijst er ook op dat kinderen en volwassenen die emotionele verwaarlozing hebben gekend grote moeite hebben om gezonde relaties aan te gaan. Ze kunnen last krijgen van bindingsangst, worden afhankelijk van één persoon of raken sociaal geïsoleerd. (LB)

