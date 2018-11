Vervuilende vliegtuigmotoren ingezet tegen stroomtekort 23 november 2018

Om komende winter een stroomtekort te vermijden, kan Engie Electrabel ook oude vliegtuigmotoren gebruiken. De elektriciteitsproducent heeft negen van die turbojets, die elk jaar weleens worden ingezet. Elk exemplaar kan snel 17 megawatt extra stroom leveren, evenveel als acht windturbines. Stroom opwekken met de turbojets is evenwel duur, inefficiënt en erg vervuilend. "Ze verbruiken vier keer meer dan modernere centrales die op fossiele brandstoffen werken", zegt prof Johan Driesen (KUL). Engie Electrabel had eind september 750 extra MW beloofd aan energieminister Marghem, als alternatief voor de onbeschikbare kernreactoren. Er werd intussen al 1.143 MW verzameld. Een groot deel ervan (540 MW) komt uit de afschakeling van grote bedrijven, een gascentrale in Vilvoorde en twee gasturbines van de elektriciteitscentrale van Langerlo. (MAC)

