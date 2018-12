Vervroegde verkiezingen zouden 8 miljoen kosten 08 december 2018

Een val van de regering zit er nog altijd in, maar in vervroegde verkiezingen heeft geen enkele regeringspartij echt zin. En ook de belastingbetaler vermoedelijk niet. Volgens de FOD Binnenlandse Zaken, die de verkiezingen organiseert, is er nu al 12 miljoen euro uitgetrokken voor de stembusgang van 26 mei. In het geval van een vervroegde verkiezing, waarbij de federale stembusgang zou losgetrokken worden van de Europese en regionale, zou er nog eens 8 miljoen euro extra nodig zijn. En dat zijn dan nog alleen de federale kosten. Ook voor de gemeentebesturen, die verkiezingen op het terrein organiseren, zou het een extra kostenpost zijn. (DDW)